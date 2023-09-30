Какой смартфон Андроид купить в 2023, если нужна лучшая камера / фото УНИАН

За последнее десятилетие мир мобильной фотографии шагнул вперед семимильными шагами. Если вы в поисках смартфона с акцентом на камеру, редакторы Android Police отобрали самые топовые камерофоны 2023 года на любой бюджет.

В рейтинг попали модели от брендов Google, Samsung, Xiaomi, Vivo и Honor – без айфонов, топ сугубо "андроидный". Как отмечается, они не только переводные устройства с точки зрения фото и видео, но у них внутри также стоит мощная "начинка" и все необходимые в 2023 году фичи.

  • Google Pixel 7 Pro – оптимальный выбор для большинства. Он оснащен 11 Мп селфи-камерой и блоком с тремя модулями на 50+48+12 мегапикселей с оптической стабилизацией у основного датчика и телевика. Как говорится в заметке, это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

  • Samsung Galaxy S23 Ultra – актуальный флагман Samsung хорошо во всем, но его камера остается главной фишкой. На задней панели расположены четыре объектива, включая ведущий датчик с разрешением 200 МП. Рядом находятся сразу два телеобъектива по 10 МП для съемки с перископом 3x и 10x, а весь набор дополняет сверхширик на 12 МП.

    Видео дня

  • Google Pixel 6a – лучший бюджетный камерофон. Здесь решает идеальное сочетание крутой оптики и лучших алгоритмов вычислительной фотографии. За 350 долларов или меньше на распродаже вы вряд ли найдете лучшую камеру.

Google Pixel 6a

  • Xiaomi 13 Pro назвали самым универсальным камерофоном. Он получил три модуля по 50 мегапикселей каждый. Вместе с тем он напичкан уникальными режимами от Leica, которых больше нет ни в одном флагмане на рынке.

  • Vivo X90 Pro. Самая сильная сторона камеры – огромный сенсор. Он имеет размеры 1 дюйм и позволяет захватывать больше света, чем у конкурентов. Поэтому снимки у смартфона Vivo здорово освещены и очень хорошо работает ночной режим.

  • Honor Magic 5 Pro занимает четвертое место в рейтинге камерофон DxOMark. У него тоже тройная камера на 50+50+50 мегапикселей, впрочем, главного внимания заслуживает технология Honor Fusion, которая объединяет снимки с разных объективов для получения наилучшего результата.

Honor Magic 5 Pro

Говоря о "пикселях", уже на следующей неделе Google выпустит новые Pixel 8 и 8 Pro. По слухам, оба смартфона будут получать обновления 7 лет – это рекорд среди Android.

А если вы в поисках сбалансированного бюджетника, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов бюджетом 11 000, 8000 и 6000 грн. Во всех рейтингах первое место заняли модели Xiaomi.

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