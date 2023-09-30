В рейтинг попали модели от брендов Google, Samsung, Xiaomi, Vivo и Honor.

За последнее десятилетие мир мобильной фотографии шагнул вперед семимильными шагами. Если вы в поисках смартфона с акцентом на камеру, редакторы Android Police отобрали самые топовые камерофоны 2023 года на любой бюджет.

В рейтинг попали модели от брендов Google, Samsung, Xiaomi, Vivo и Honor – без айфонов, топ сугубо "андроидный". Как отмечается, они не только переводные устройства с точки зрения фото и видео, но у них внутри также стоит мощная "начинка" и все необходимые в 2023 году фичи.

Google Pixel 7 Pro – оптимальный выбор для большинства. Он оснащен 11 Мп селфи-камерой и блоком с тремя модулями на 50+48+12 мегапикселей с оптической стабилизацией у основного датчика и телевика. Как говорится в заметке, это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

– оптимальный выбор для большинства. Он оснащен 11 Мп селфи-камерой и блоком с тремя модулями на 50+48+12 мегапикселей с оптической стабилизацией у основного датчика и телевика. Как говорится в заметке, это идеальный смартфон типа "наведи и снимай". Samsung Galaxy S23 Ultra – актуальный флагман Samsung хорошо во всем, но его камера остается главной фишкой. На задней панели расположены четыре объектива, включая ведущий датчик с разрешением 200 МП. Рядом находятся сразу два телеобъектива по 10 МП для съемки с перископом 3x и 10x, а весь набор дополняет сверхширик на 12 МП. Видео дня

Google Pixel 6a – лучший бюджетный камерофон. Здесь решает идеальное сочетание крутой оптики и лучших алгоритмов вычислительной фотографии. За 350 долларов или меньше на распродаже вы вряд ли найдете лучшую камеру.

Xiaomi 13 Pro назвали самым универсальным камерофоном. Он получил три модуля по 50 мегапикселей каждый. Вместе с тем он напичкан уникальными режимами от Leica, которых больше нет ни в одном флагмане на рынке.

Vivo X90 Pro. Самая сильная сторона камеры – огромный сенсор. Он имеет размеры 1 дюйм и позволяет захватывать больше света, чем у конкурентов. Поэтому снимки у смартфона Vivo здорово освещены и очень хорошо работает ночной режим.

Honor Magic 5 Pro занимает четвертое место в рейтинге камерофон DxOMark. У него тоже тройная камера на 50+50+50 мегапикселей, впрочем, главного внимания заслуживает технология Honor Fusion, которая объединяет снимки с разных объективов для получения наилучшего результата.

Говоря о "пикселях", уже на следующей неделе Google выпустит новые Pixel 8 и 8 Pro. По слухам, оба смартфона будут получать обновления 7 лет – это рекорд среди Android.

А если вы в поисках сбалансированного бюджетника, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов бюджетом 11 000, 8000 и 6000 грн. Во всех рейтингах первое место заняли модели Xiaomi.

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