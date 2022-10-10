Сама тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Украинские операторы еще в марте запустили национальный роуминг. Принцип его работы прост – он позволяет переключиться на сеть другого оператора в случае, если основная сеть недоступна.

Сообщается, что из-за ракетных обстрелов рашистами 10 октября в некоторых регионах Украины наблюдаются проблемы со связью. В связи с этим не будет лишним напомнить, как перейти в национальный роуминг и воспользоваться покрытием другой компании.

Как подключиться к сети другого оператора

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо отключить автовыбор сети и выбрать подходящую вручную – Vodafone UA, UA Kyivstar, lifecell, 3Mob.

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на Android : Настройки → Мобильная сеть (или Подключение) → Оператор;

: Настройки → Мобильная сеть (или Подключение) → Оператор; на iOS : Параметры → Сотовые данные → Выбор сети.

Если подключиться к сети не получилось, повторите попытку еще раз, и по возможности выберите другого оператора. Также проверьте, не включен ли "Режим полета". Еще как вариант – перезагрузите свой смартфон.

Если же дозвониться все равно не получается – лучше отправить "смс-ку". При любой возможности стоит отключать мобильный Интернет, используя для связи стационарный или Wi-Fi.

Отметим, что тарификация через национальный роуминг сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Как разгрузить мобильную сеть для улучшения связи

Национальный роуминг создает большую нагрузку на сети операторов. Для снижения нагрузки рекомендуется отключить функцию автоматической загрузки мультимедиа в мессенджере на телефоне.

Как это сделать – мы рассказывали в отдельной заметке. Также рекомендуем почитать об оффлайн-мессенджерах, которые работают без интернета через встроенный вай-фай или блютуз.

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