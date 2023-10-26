В ближайшее время карта будет доступна жителям Киева.

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "ЛУН.Город" по разработке карты провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

"Украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет. Или выбрать ближайшего и подать заявку на подключение. Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточиваний", - говорится в сообщении.

Также это поможет не перегружать мобильные сети. Поскольку чем больше людей будет подключено к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь.

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В ведомстве отметили, что в ближайшее время карта будет доступна жителям Киева.

Подготовка Украины к зиме

В сентябре начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне накапливают высокоточные крылатые ракеты "Калибры" для ударов по украинским объектам критической инфраструктуры осенью-зимой.

В октябре министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российским оккупантам этой зимой, как и прошлой, не удастся погрузить Украину в тотальный блэкаут.

"Никаких отключений (электроэнергии – УНИАН) не планируется... энергосистема абсолютно готова к прохождению зимы. Единственное, что может повлиять на блэкаут или отключение – последствия ударов, масштабы ударов и соответствующих разрушений в системе. Я не могу предсказать, какое будет развитие событий, масштаб влияния этих атак на систему... мы не знаем, чего ожидать от террористов, будем реагировать по ходу", - сказал он.

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