По мнению эксперта, мобильные операторы исходят из того, что тотальных выключений света этой зимой не будет.

Обеспечить автономную работу связи на долгий промежуток времени можно исключительно с помощью генератора. Об этом сообщил эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич в интервью УНИАН.

"В данном случае нужны достаточно мощные генераторы. Это большая железяка к которой еще надо иметь несколько сотен литров горючего", - сказал эксперт.

Он также отметил, что все желающие могут найти ближайшую площадку и попробовать посмотреть на оборудование. По его словам, это обычно несколько небольших контейнеров, которые расположены на крыше дома или рядом.

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"Это компактные объекты, проектирование которых вообще не предусматривало наличие генератора и запасов горючего. Часто они расположены в домах на технических этажах, где государство не позаботилось об отмене существующих норм по хранению больших количеств горючего", - сказал Химич.

Эксперт пояснил, что в большинстве случаев, где не удалось найти место для генератора, операторы полагаются на так называемые мобильные группы, которые будут возить с собой генератор, ставить его и включать.

"Мобильные операторы исходят из того, что все же тотальных блэкаутов не будет. Они ожидают, что блэкауты будут ограничены отдельными областями или, возможно, несколькими областями за один раз. Поэтому они смогут маневрировать этими мобильными группами, опрокидывая их по необходимости", - считает Химич.

Блэкауты в Украине - какие есть угрозы

В конце октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что российские оккупанты готовятся бить по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы погрузить страну в блэкаут и холод.

Недавно Министерство энергетики опровергло информацию о том, что в ноябре будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии. В ведомстве тогда же подчеркнули, что сейчас электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

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