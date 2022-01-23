Полным аутсайдером стала флагманская AMD Radeon RX 6900 XT

Крипторынок вновь оказался в красной зоне и майнинг вместе с ним. Теперь нужно 30 месяцев, чтобы "выйти в ноль", даже если вы купите топовую видеокарту серии GeForce RTX 30 для добычи цифровых монет.

Издание Hardware Times составило рейтинг, в котором можно посмотреть на сроки самоокупаемости видеокарт при майнинге.

Полным аутсайдером в этом плане стала флагманская AMD Radeon RX 6900 XT, которая при добыче эфира [Ethereum – ред] окупится только через три года или 38 месяцев. Низкая производительность этой видеокарты в майнинге сводит на нет ее преимущество в виде доступной стоимости.

В лидерах по самоокупаемости при майнинге оказались GeForce GTX 1660 Super и 1660 Ti – 28 месяцев. За ними следует RTX 3060 – в случае с ней получить назад вложенные средства получится лишь через 30 месяцев. А ведь еще год назад типичную видеокарту в майнинге можно было окупить за 6-8 месяцев.

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Как ранее писал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work, доминирующим среди крупнейших криптовалют на рынке. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

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