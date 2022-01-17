Цена GeForce RTX 3090 Ti раскрыта европейским ретейлером / фото Nvidia

За последние несколько лет видеокарты Nvidia заметно прибавили в цене – и дело не только в дефиците. Однако следующая линейка, Ampere, может преподнести совсем неприятный сюрприз по этой части.

Если верить европейским ритейлерам, за новоиспеченную GeForce RTX 3090 Ti придется выложить от ~3200 евро или на 30% больше, чем просят за выпущенную в 2020 году базовую версию графического ускорителя.

При этом отраслевые аналитики уверены, что из-за глобального дефицита чипов Nvidia не сумеет гарантировать поставки большого количества видеокарт как минимум до второй половины года. В потенциале это может повлечь за собой к еще большему увеличению стоимости новинки. Тем временем сама компания пока не объявила рекомендованную розничную цену видеокарты.

Цена GeForce RTX 3090 Ti раскрыта европейским ретейлером / фото VideoCardz

Внешне RTX 3090 Ti не отличается от обычной версии без приставки Ti, но стала мощнее. Пиковая производительность выросла на 11% – с 36 до 40 терафлопс. Новинка базируется на графическом процессоре Nvidia GA102 с 10 752 ядрами CUDA, 336 тензорными, 84 RT-ядрами и 384-разрядной шиной памяти.

Ранее слухи указывали, что потребляемая мощность такой карты составит в районе 450 Вт, что может потребовать нового разъема питания. Других подробностей о видеокарте NVIDIA не озвучила, в том числе и ориентировочную дату выхода.

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Кстати, этой весной должны выйти сразу три новые видеокарты Nvidia для бюджетного гейминга. Ассортимент компании пополнился моделями GeForce MX570, MX550 и RTX 2050, которые предназначены для игровых ноутбуков начального уровня.

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