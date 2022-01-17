За новую видеокарту придется выложить от ~3200 евро.

За последние несколько лет видеокарты Nvidia заметно прибавили в цене – и дело не только в дефиците. Однако следующая линейка, Ampere, может преподнести совсем неприятный сюрприз по этой части.

Если верить европейским ритейлерам, за новоиспеченную GeForce RTX 3090 Ti придется выложить от ~3200 евро или на 30% больше, чем просят за выпущенную в 2020 году базовую версию графического ускорителя.

При этом отраслевые аналитики уверены, что из-за глобального дефицита чипов Nvidia не сумеет гарантировать поставки большого количества видеокарт как минимум до второй половины года. В потенциале это может повлечь за собой к еще большему увеличению стоимости новинки. Тем временем сама компания пока не объявила рекомендованную розничную цену видеокарты.

Внешне RTX 3090 Ti не отличается от обычной версии без приставки Ti, но стала мощнее. Пиковая производительность выросла на 11% – с 36 до 40 терафлопс. Новинка базируется на графическом процессоре Nvidia GA102 с 10 752 ядрами CUDA, 336 тензорными, 84 RT-ядрами и 384-разрядной шиной памяти.

Ранее слухи указывали, что потребляемая мощность такой карты составит в районе 450 Вт, что может потребовать нового разъема питания. Других подробностей о видеокарте NVIDIA не озвучила, в том числе и ориентировочную дату выхода.

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Кстати, этой весной должны выйти сразу три новые видеокарты Nvidia для бюджетного гейминга. Ассортимент компании пополнился моделями GeForce MX570, MX550 и RTX 2050, которые предназначены для игровых ноутбуков начального уровня.

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