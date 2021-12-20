Все модели относятся к начальному уровню и появятся на рынке весной 2022 года.

Без громких анонсов и лишнего шума Nvidia анонсировала сразу три мобильные видеокарты. Ассортимент компании пополнился моделями GeForce MX570, MX550 и RTX 2050.

Их характеристики были опубликованы на сайте производителя.

Модель GeForce RTX 2050 разработана для игровых ноутбуков начального уровня. Видеокарта на базе процессора GA107 получила 2048 CUDA-ядер и 4 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с пропускной способностью до 112 ГБ/с. Заявленное энергопотребление варьируется в диапазоне от 30 до 45 Вт. Также заявлены RT-ядра, ядра Tensor и Nvidia Encoder для трассировки лучей и других технологий.

Кроме того, производитель подтвердил, что RTX 2050 также без проблем работает с технологией NVIDIA Optimus, которая обещает долгое время автономной работы и оптимальную производительность.

MX570, по словам производителя, является самым быстрым графическим процессором из линейки MX. В то же время MX550 позиционируется как прямая преемница MX 450, но с увеличенным количество ядер CUDA и улучшенной пропускной способностью.

В анонсе указывается, что обе видеокарты поддерживают PCIe 4.0, а также API DirectX 12 и Vulcan 1.2. Не забыли о технологиях Resizable BAR и Optimus.

Ноутбуки на новых чипах от Nvidia ожидаются весной 2022 года после мероприятия CES 2022.

Ранее в Cети появились спецификации видеокарт AMD следующего поколения, которые дебютируют в 2022-ом. Ожидается, что новые карты будут заметно производительнее текущей линейки Radeon RX 6000, а их стоимость будет варьироваться в пределах $2000-2500.

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Автор: Денис Пономаренко