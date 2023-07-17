У пользователей есть еще два дня, чтобы создать резервные копии всех данных из архива, которые имеют для них ценность.

Поисковый гигант Google напомнил пользователям своих учетных записей о скором закрытии сервиса "Архив альбомов". Поэтому пользователям стоит поторопиться и создать резервные копии нужных им данных из архива, пока компания не удалила их навсегда.

"Архив альбомов" станет недоступен уже в эту среду, 19 июля. Поэтому стоит прямо сейчас проверить, какие данные там еще хранятся, чтобы случайно не утратить ценное.

Даже если вы впервые слышите об архивах альбомов Google, но использовали гугл-сервисы, закрывшиеся в последние несколько лет (например, Hangouts или Google Plus), то есть большая вероятность того, что у вас есть несколько фото или видео, которые хранятся в Google Album Archive.

Видео дня

Кроме того, там можно найти старые изображения профиля, изображения канала YouTube или автоматические резервные копии.

Чтобы не потерять свои данные, компания рекомендует использовать Google Takeout, ее инструмент для архивирования данных. По специальной ссылке вы попадете на страницу для скачивания данных своего архива. Его можно перенести в Google Drive или Microsoft OneDrive Dropbox, либо получить на email ссылку, чтобы скачать файлы прямо на свой смартфон или компьютер.

Ранее УНИАН сообщал, что Google вскоре начнет удалять старые аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

А ранее в этом месяце Google запустил чат-бота Bard в Украине. Пользоваться разговорным ботом можно на украинском языке.

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