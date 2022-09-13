Новинка можно будет купить с 16 сентября за 30 долларов (~1100 грн).

Компания Xiaomi обновила ассортимент своих аксессуаров новым внешним аккумулятором для iPhone 13 и iPhone 12.

Устройство можно использовать не только как портативный аккумулятор: в комплекте поставляется вертикальный док, который заряжает одновременно смартфон и пауэрбанк, сообщает DigitNews.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а максимальная мощность при зарядке через кабель USB-C – до 20 Вт. Уникальное устройство оснащено всеми необходимыми механизмами защиты, в том числе обнаружением посторонних металлических предметов.

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Производитель заявляет, что внутри установлен мощный магнит (сила отрыва 10 H), то есть при желании iPhone можно заряжать и в чехле.

Новинка можно будет купить с 16 сентября за 30 долларов (~1100 грн). Пока только в Китае, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Напомним, ранее Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон Redmi A1. Также новинка примечательна тем, что это первый за долгое время смартфон Xiaomi на чистом Android 12 без фирменной оболочки MIUI.

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