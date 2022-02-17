Новинка представлена к 30-летию компании.

Кузнецы из Cooler Master Cooler Master, всегда славящиеся эффективными решениями в стиле минимализма, в этом году празднуют 30-летие. В честь круглой даты компания представила необычный корпус для ПК в гигантского кроссовка с RGB-подсветкой.

Разумеется, размер корпуса далеко не такой маленький, как настоящая обувь. Чтобы уместить все компоненты, "кроссовку" пришлось увеличить. Причем серьезно.

Дизайн новинки основан на работе моддера JMDF, который представил аналогичный продукт на выставке Case Mod World Series 2020. Как отмечают в Cooler Master, внутри достаточно места для "новейших флагманских процессоров и видеокарт, а также СВО" [система водяного охлаждения – ред]. Блок питания мощностью 600 Вт установлен по умолчанию.

Точные характеристики и цена пока не разглашаются. Остается лишь надеяться, что рекомендованная розничная цена окажется меньше, чем стоимость корпуса ручной работы JMDF – 3999 долларов (примерно 113 000 грн). Компания начнет принимать предварительные заказы на корпус в третьем квартале 2022 года.

На выбор будет доступно несколько расцветок:

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