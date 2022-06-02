Стоимость этого чуда инженерной мысли на уровне Google Pixel 6 и Poco F4 GT.

Несколько лет назад Сеть поразила новость об анонсе смартфона от Energizer с батареей на 18 000 мАч. Китайцы из Oukitel решили пойти еще дальше и представили устройство, которое оснастили сверхъемким аккумулятором на 21 000 мАч.

Подробностями делится техпортал Liliputing.

Называется смартфон специфично – Oukitel WP19. Разработчики обещают неделю без зарядки, 122 непрерывного телефонного разговора, 123 часа музыки, 2 дня видео или 2252 часа работы в режиме ожидания (чуть больше трех месяцев). Адаптер мощностью 27 Вт полностью заряжает аппарат за 4 часа, а часа зарядки хватит на день работы.

Новинка получилп чип Helio G95 от MediaTek, 8 ГБ "оперативки" и 256 ГБ постоянной с возможностью расширения при помощи карточки MicroSD. Размер экрана – 6,78 дюйма FHD+, а частота обновления – 90 Гц. За фото будут отвечать 2-ая основные камеры на 64+20 Мп и фронтальная на 16 Мп.

Стоимость этого чуда инженерной мысли на AliExpress составляет $600 или 18 тысяч в гривнах.

Ранее УНИАН делился ежегодным рейтингом смартфонов с лучшей автономностью. На первом месте разместился Xiaomi Poco M3, имеющий на борту аккумулятор на 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки 18 Вт. Цена на такой гаджет в Украине стартует от 5 000 грн.

Другой флагман Xiaomi и их конкурентов из Realme – Realme 7 5G и Xiaomi Redmi 10 – заняли второе и третье место соответственно.

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