Современные "плоские" телевизоры отличаются от аналогов прошлого, в том числе матрицей.

Телевизоры – такая техника, ценник на которую легко может отличаться на порядок, то есть в 10 и более раз, в зависимости от конкретной модели. Даже если не брать во внимание размер экрана, который прямо пропорционален стоимости, у телевизоров есть масса других критериев, которые либо повышают, либо понимают стоимость.

Матрица

Современные "плоские" телевизоры отличаются от аналогов прошлого, в том числе матрицей. Но и она у разных моделей разная. Например, есть матрицы VA или IPS, есть матрицы LED или их разновидность QLED, которые дороже, а есть еще более премиальные – OLED матрицы. В зависимости от типа и стоимости технологии меняется и качества "картинки", глубина, контрастность и насыщенность цветов.

Разрешение

Помимо диагонали следует обратить внимание на разрешение – количество пикселей по ширине и высоте экрана. Чем больше пикселей – тем четче "картинку" будет показывать телевизор. Однако это справедливо только для тех случаев, когда транслируемое видео само имеет не меньшее разрешение.

Условно говоря, если вы купите дорогой телевизор с опцией 4К, то эфирное ТВ, которое транслируется в меньшем разрешении, автоматически не станет лучше. Поэтому заранее узнайте, имеется ли у вас доступ к видео-контенту соответствующего качества, чтобы оценить все возможности телевизора. То есть, переплачивать за 4к и тем более за 8К, не имея доступа к видео в соответствующем разрешении – непрактично. Да и самих таких видео пока еще не так много.

"Умное" ТВ

Smart-TV – это популярная опция, которая "соединяет" телевизор с интернетом посредством предустановленных приложений. То есть, через телевизор вы сможете смотреть YouTube, фильмы на платных стримингах и в лицензионных онлайн кинотеатрах.

Если же вы предпочитаете эфирное, кабельное и спутниковое телевидение, если вы скачиваете фильмы на флешку или жесткий диск подключенного к ТВ ноутбука, то Smart-TV вам может и не пригодиться.

Диагональ

Диагональ – это палка с двумя концами. С одной стороны, большой экран позволяет в полной мере насладиться зрелищными сценами фильмов.

С другой – для комфортного просмотра видео на большом экране вы должны находиться на оптимальном расстоянии от телевизора. Чем больше диагональ – тем больше оптимальной расстояние до дивана или кровати, на которых вы обычно смотрите телевизор. Если заданного расстояния в комнате нет, то большой экран вместо зрелищности принесет только неудобства, так как вы не сможете воспринимать все, происходящее на экране.