В рейтинг попали модели от Samsung, Google, Apple, OnePlus, Motorola и Nothing.

Портал Tom's Guide представил свежий рейтинг лучших недорогих телефонов, которые рекомендованы для покупки в начале 2025 года. Самый "дорогой" телефон в подборке обойдется в $500, а самый дешевый – в районе $130.

По мнению авторитетных обозревателей, это 10 смартфонов, в которых есть все, что нужно среднестатистическому пользователю.

Лучший по совокупности качеств – Google Pixel 8a. Обновленная модель бюджетной cерии с ярким 120-герцовым дисплеем, высокой автономностью, одной из лучших камер в своем классе и целым набором ИИ-функций. Если этого недостаточно, он предлагает рекордную поддержку обновлениями до 7 лет.

– Google Pixel 8a. Обновленная модель бюджетной cерии с ярким 120-герцовым дисплеем, высокой автономностью, одной из лучших камер в своем классе и целым набором ИИ-функций. Если этого недостаточно, он предлагает рекордную поддержку обновлениями до 7 лет. Самый автономный – OnePlus 12R. Он работает от аккумулятора 18 часов – это дольше, чем любой другой смартфон в списке. А еще он очень быстрый (внутри топовый процессор 2022 года Snapdragon 8 Gen 2). Но камеры не так хороши, поэтому, если вам нужен недорогой камерофон, смотрите выше.

– OnePlus 12R. Он работает от аккумулятора 18 часов – это дольше, чем любой другой смартфон в списке. А еще он очень быстрый (внутри топовый процессор 2022 года Snapdragon 8 Gen 2). Но камеры не так хороши, поэтому, если вам нужен недорогой камерофон, смотрите выше. Лучший дизайн – Nothing Phone (2a) . Новый аппарат вышел со знакомой псведопрозрачной задней панелью и подсветкой, которые есть в Nothing Phone 2, но стоит почти в два раза дешевле. При этом с автономностью у него тоже все хорошо, чего, впрочем, не скажешь о качестве фото.

Nothing Phone (2a) Новый аппарат вышел со знакомой псведопрозрачной задней панелью и подсветкой, которые есть в Nothing Phone 2, но стоит почти в два раза дешевле. При этом с автономностью у него тоже все хорошо, чего, впрочем, не скажешь о качестве фото. Дешевый вариант для любителей поснимать – Pixel 6a. Надежное комбо камер на 8 и 12.2+12 мегапикселей вкупе с алгоритмами Google "вытягивают" картинку из любой ситуации и вполне конкурируют даже с моделями подороже.

Лучший дешевый Айфон – iPhone SE 3. Если игнорировать дизайн 2017 года, 60-герцовый дисплей и отсутствие ночного режима камеры, это все равно отличный телефон по доступной цене с субфлагманской начинкой.

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Необычный смартфон-конструктор – CMF Phone 1. Заднюю пластиковую крышку смартфона можно менять, для этого в комплекте есть специальная отвертка и поддержка аксессуаров вроде подставок. Производительностью устройство не блещет, зато стоит от 199 долларов.

– CMF Phone 1. Заднюю пластиковую крышку смартфона можно менять, для этого в комплекте есть специальная отвертка и поддержка аксессуаров вроде подставок. Производительностью устройство не блещет, зато стоит от 199 долларов. Лучший до 200 долларов – Moto G 5G (2024). Стоит бюджетно, при этом у смартфона хорошая автономность и задник из эко-кожи, который заставляет устройство выглядеть более премиально.

– Moto G 5G (2024). Стоит бюджетно, при этом у смартфона хорошая автономность и задник из эко-кожи, который заставляет устройство выглядеть более премиально. Лучший до 300 долларов – OnePlus Nord N30. Вы получаете большой экран 120 Гц, 12,5 часа автономной работы и быструю зарядку c 0 до 100% за час. Но камеры здесь посредственные.

OnePlus Nord N30. Вы получаете большой экран 120 Гц, 12,5 часа автономной работы и быструю зарядку c 0 до 100% за час. Но камеры здесь посредственные. Лучший до 350 долларов – Samsung Galaxy A55. Современный дизайн, яркий OLED-экран с частотой 120 Гц, крутая оптика и неплохое время автономной работы могут заинтересовать потенциального покупателя.

Смартфон со стилусом – Moto G Stylus 5G (2024). Такую фишку сегодня можно найти только во флагманских Samsung Galaxy Ultra.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных и быстрых Android-устройств. На первое место вырвалсяі игровой флагман с Китая, дебютировавший несколько недель назад.

Если вы из тех людей, для которых автономность смартфона более важный параметр, чем процессор или камера, УНИАН делился топом смартфонов с самой живучей батареей. И лидером по этому показателю является малоизвестный Андроид-девайс.

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