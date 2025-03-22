Кроме этого, новинка будет поддерживать быструю зарядку по проводу 90 Вт.

Переход на кремний-углеродные аккумуляторы позволяет китайским брендам оснащать свои телефоны аккумуляторами 6000-7000 мАч. Оказывается, и это не предел.

Компания iQOO опубликовала тизер смартфона Z10, на котором частично показала дизайн новинки и раскрыла дату анонса и емкость аккумулятора – 7300 мАч. Очевидно, что такой батареи может хватить на несколько дней использования.

Неизвестно, какие при этом будут габариты и масса, но те самые кремний-углеродные аккумуляторы позволяют сохранять эти показатели в пределах приемлемого уровня при более высокой емкости.

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Предполагается, что это будет устройство среднего класса, как и модель Z9. Новинке приписывают процессор Snapdragon 7s Gen 3, 120-герцевый дисплей, тройную камеру с сенсором Sony IMX882 и 90-ваттную зарядку. Релиз состоится уже 11 апреля, ценник ожидается в районе 200 долларов.

Слухи из Китая указывают на то, что во втором квартале Xiaomi выпустит доступный субфлагман Redmi Turbo 4 Pro. Для него компания создала самую мощную батарею в своей истории – 7500 мАч.

Китайские производители телефонов перешли от "войны" 200-мегапиксельных камер и 24 ГБ оперативки к "войне" аккумуляторов. В этом году телефоны с батареями 7000/7500 мАч станут встречаться все чаще, говорят инсайдеры.

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