Rogbid SR08 Ultra представлен как первое в мире смарт-кольцо с дисплеем / фото Rogbid

Умные кольца присутствуют на рынке уже некоторое время, и их ассортимент постепенно расширяется. И вот малоизвестная компания Rogbid стала первой, кто выпустил такое устройство со встроенным дисплеем, пишет Gizmochina.

Модель SR08 Ultra получила маленький дисплей. Причем это OLED, да еще и сенсорная. При нажатии на него выводится информация о пройденных шагах, ЧСС, уровне кислорода в крови, сожженных калориях. Также можно узнать точное время, дату, получить прогноз погоды и т.д. По сути, все то же, что и на традиционных фитнес-браслетах. 

Хоть дисплей предназначен исключительно для вывода данных и не поддерживает активное взаимодействие с кольцом, для некоторых пользователей именно его наличие может стать ключевым преимуществом.

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Rogbid SR08 Ultra получил титановый корпус с продвинутой защитой. Кольцо выдержит погружение в воду на глубину до 50 метров. Аксессуар совместим с iOS и Android через фирменное приложение. Автономность довольно скромная: 3-5 дней. Впрочем, с футляром она вырастает до 20 дней.

Смарт-кольцо выпускается в нескольких размерах: 7, 8, 9, 10, 11 и 12. По цене 90 долларов оно доступно в таких цветах, как золотой, серебряный и черный. 

Фото Rogbid SR08 Ultra 15 декабря 2024
Фото Rogbid SR08 Ultra 15 декабря 2024
Фото Rogbid SR08 Ultra 15 декабря 2024
Фото Rogbid SR08 Ultra 15 декабря 2024

Напомним, этим летом Samsung выпустила Galaxy Ring – девайс, который в теории может заменить умные часы и трекеры. Пока что подобный продукт считается чем-то нишевым, но выпуск смарт-кольца от крупнейшего в мире производителя гаджетов – показатель, что скоро такие девайсы могут стать мейнстримом.

СМИ писали, что Apple передумала конкурировать с Samsung на рынке смарт-колец. Вместо этого компания вернется к идее умных очков.

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