Автономность у них довольно скромная, зато стоит кольцо всего 90 долларов.

Умные кольца присутствуют на рынке уже некоторое время, и их ассортимент постепенно расширяется. И вот малоизвестная компания Rogbid стала первой, кто выпустил такое устройство со встроенным дисплеем, пишет Gizmochina.

Модель SR08 Ultra получила маленький дисплей. Причем это OLED, да еще и сенсорная. При нажатии на него выводится информация о пройденных шагах, ЧСС, уровне кислорода в крови, сожженных калориях. Также можно узнать точное время, дату, получить прогноз погоды и т.д. По сути, все то же, что и на традиционных фитнес-браслетах.

Хоть дисплей предназначен исключительно для вывода данных и не поддерживает активное взаимодействие с кольцом, для некоторых пользователей именно его наличие может стать ключевым преимуществом.

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Rogbid SR08 Ultra получил титановый корпус с продвинутой защитой. Кольцо выдержит погружение в воду на глубину до 50 метров. Аксессуар совместим с iOS и Android через фирменное приложение. Автономность довольно скромная: 3-5 дней. Впрочем, с футляром она вырастает до 20 дней.

Смарт-кольцо выпускается в нескольких размерах: 7, 8, 9, 10, 11 и 12. По цене 90 долларов оно доступно в таких цветах, как золотой, серебряный и черный.

Напомним, этим летом Samsung выпустила Galaxy Ring – девайс, который в теории может заменить умные часы и трекеры. Пока что подобный продукт считается чем-то нишевым, но выпуск смарт-кольца от крупнейшего в мире производителя гаджетов – показатель, что скоро такие девайсы могут стать мейнстримом.

СМИ писали, что Apple передумала конкурировать с Samsung на рынке смарт-колец. Вместо этого компания вернется к идее умных очков.

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