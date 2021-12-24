Новая версия "бюджетного" смартфона Apple iPhone SE выйдет уже весной 2022 года.

Корпорации из Купертино готовит к выпуску обновленный iPhone SE и может показать его уже будущей весной 2022 года.

Подробности о будущем девайсе и его цену сообщает портал MyDrivers, который неоднократно ранее других публиковал данные о неанонсированных новинках.

Если новые слухи окажутся верными, то смартфон представят весной 2022 года, и тогда же он поступит в продажу. У Apple намечена весенняя презентация на март, поэтому релиз в этом месяце кажется наиболее очевидным.

Ценник аппарата будет как у прошлого поколения – 400 долларов, в гривнах это примерно 10-11 тыс., что немного меньше, чем стартовая цена iPhone SE (2020), но все равно такая стоимость выглядит немного нелогичной, особенно на фоне ценообразования техники Apple в Украине, где $400 превращаются на отечественных прилавках в 15-16 тыс. – а это уже в пределах iPhone 11.

Читайте такжеРаскрыта первая особенность iPhone 15 и новые утечки относительно iPhone 14Считается, что iPhone SE 3 получит 4,7-дюймовый экран, 3 ГБ оперативной памяти, поддержку сетей пятого поколения и процессор Apple A15. Такой же установлен в новых iPhone 13. В плане дизайна новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения.

Кстати, если верить слухам, Apple также работает над моделью iPhone SE Plus с увеличенным экраном, но не факт, что она выйдет в следующем году.

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