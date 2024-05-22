Презентация новых iPad: детали релиза от Apple

7 мая в Apple Park прошел очередной онлайн-ивент компании. И хотя в этот раз презентация не получила отдельного названия, с самых первых секунд стало понятно, что нас ждет много интересного в сегменте iPad. Apple основательно обновила всю линейку своих планшетов, представив как доступные модели, так и по-настоящему инновационные решения для профессионалов.

Линейка iPad Air

Прежде всего Apple обновила линейку iPad Air. Планшеты доступны в двух размерах — с диагональю 11 и 13 дюймов. Дизайн устройств стал более современным и стильным, а пользователи могут выбрать из нескольких цветовых вариантов.

Характеристики дисплея iPad Air тоже впечатляют:

Видео дня

разрешение до 2360×1640 пикселей;

полная ламинация и антибликовое покрытие.

За производительность отвечает мощный чип Apple M2. По сравнению с предыдущим поколением, прирост в выполнении различных задач составил до 50%.

А еще переместили фронтальную камеру на боковую грань — вести видеоконференции будет в разы удобнее.

Линейка iPad Pro

Но настоящими звездами презентации стали обновленные Pro-модели. Флагманские планшеты получили массу улучшений, став рекордно тонкими и легкими.

Главная инновация — дисплей Tandem OLED. Он использует сразу две панели для достижения максимальной яркости и контрастности. iPad Pro выдает невероятные 1000 нит для SDR-контента и до 1600 нит для HDR. Абсолютный рекорд среди планшетов.

Для старших моделей доступна опция нанотекстурированного стекла, которое минимизирует блики и улучшает читабельность экрана.

Чипом iPad Pro стал совершенно новый M4. Он производится по 3 нм техпроцессу второго поколения и включает:

4 производительных и 6 энергоэффективных ядер;

10-ядерный GPU;

16-ядерный Neural Engine.

По сравнению с M2 прирост производительности достигает 50%. При этом энергопотребление снизилось вдвое. Apple заявляет, что iPad Pro на M4 производительнее любого тонкого и легкого Windows-ноутбука.

Нейронный процессор нового поколения выполняет до 38 триллионов операций в секунду. Это позволит задействовать машинное обучение в расширенном спектре задач.

Для профессионалов доступны масштабные обновления приложений Final Cut Pro и Logic Pro. Они полностью переработаны под сенсорное управление и задействуют всю мощь M4:

Multicam в Final Cut Pro превращает iPad в мобильную студию многокамерных съемок.

Новые виртуальные сессионные музыканты в Logic Pro на базе ИИ.

Продвинутое разделение треков в Logic Pro с помощью машинного обучения.

В плане камер iPad Pro получил обновленный сканер LiDAR, 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и интеллектуальную вспышку True Tone. Есть поддержка Face ID.

Аксессуары

Не обошлось и без новых аксессуаров. Magic Keyboard получила полностью новый дизайн и алюминиевую конструкцию. Она стала тоньше и легче, но при этом предлагает ряд функциональных клавиш и долгожданную кнопку Escape.

Другая новинка — Apple Pencil Pro. Стилус оснащен тактильным датчиком, позволяющим распознавать нажатия для запуска шорткатов и новых жестов. Гироскоп определяет положение "карандаша" в пространстве. На презентации показали, как все это работает в приложении Procreate.

Другие изменения и цены

iPad Pro получили поддержку аппаратного кодека AV1. Базовый объем памяти удвоился для всех моделей.

Цены на новинки:

Magic Keyboard стоит от 19 999 ₴, а Apple Pencil Pro — 7 999 ₴. В АЛЛО уже готовятся к запуску новых iPad. Следите за обновлениями на сайте!