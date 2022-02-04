Новое устройство Valve довольно габаритное.

Грядущая портативная игровая консоль Steam Deck, которая позиционируется как прямой конкурент Nintendo Switch, будет довольно крупной: 298 × 117 × 49 мм при весе 669 граммов. Но говорят ли вам эти цифры истинный размер консоли?

Вот и блогер Кэри Голомб посчитал так же, поэтому наглядно сравнил новинку с самыми разными устройствами – от PSP и Nintendo Switch до Sega Game Gear и Nokia N-Gage. Сделал он это в своем аккаунте в Твиттере.

Так, например, она выглядит рядом с Nintendo Switch OLED:

А так, если сравнить со старенькой PSP:

PSP Vita:

Геймпадами Steam и Xbox:

Пожалуй, наиболее понятное сравнение:

Напомним, что Steam Deck оснащена 7-дюймовым экраном с разрешением 1280×800 пикселей и чипом AMD с графикой RDNA 2. На ней будут доступны все игры пользователя с его аккаунта в Steam. Облачные сохранения, список друзей и прочие функции учетной записи пользователя прилагаются.

Ее релиз все еще намечен на конец этого февраля. Стоимость – 399, 529 и 649 долларов в зависимости от количества памяти (11 200, 14 800 и 18 200 грн соответственно).

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А меж тем на мировом рынке техники продолжает увеличиваться разрыв между спросом и предложением. Ранее Министерство торговли США опубликовало неутешительный отчет о дефиците полупроводников на основе данных от более чем 150 компаний в цепочке поставок.

Ожидается, что в 2022 году будет еще сложнее найти в продаже необходимые гаджеты. Поставки смартфонов, планшетов или ноутбуков можно ждать месяцами, а в случае с PS5 чуть ли не годами.

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