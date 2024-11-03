Oppo Find N3 – лучший смартфон 2024 по оценкам пользователей / фото Oppo

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за октябрь 2024 года. В этот раз в списке Android-смартфоны, которыми больше всего довольны их владельцы. 

Из средней оценки получается рейтинг моделей – вот какие смартфоны лучше всего удовлетворяют нужды владельцев:

  1. OPPO Find N3 (99,26%);
  2. iQOO 13 (98,18%);
  3. Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,89%);
  4. Redmi Note 14 Pro+ (96%);
  5. Samsung Galaxy S23 Ultra (95,34%);
  6. Vivo X Fold 3 Pro (95,07%);
  7. Samsung Galaxy S24 (94,88%);
  8. OPPO Find X7 Ultra (94,72%);
  9. Huawei Pura 70 Ultra (93,68%);
  10. IQOO 12 Pro (93,26%).

Лидером среди пользователей стал малоизвестный на глобальном рынке OPPO Find N3. Он выполнен в популярном форм-факторе "смартфон-книжка" и выдерживает до 1 млн складываний и раскладываний. Начинка у него при этом флагманская.

Видео дня

В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть Samsung Galaxy S23 Ultra. Несмотря на выход преемника S24 Ultra, данная модель до сих пор остается в фаворите благодаря хорошим характеристикам. На последнем месте расположился IQOO 12 Pro, который позиционируется как геймерский смартфон.

Топ-10 лучших смартфонов по оценке пользователей / Источник: AnTuTu

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновили рейтинги самых выгодных по цене/производительности Андроидов. В бюджетной категории первое место занял Redmi Turbo 3, а в самой дорогой – Oppo Find X8.

А журналисты Time назвали смартфон от Huawei одним из лучших изобретений 2024 года. Особенностью гаджета стала инновационная складная конструкция с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Это делает его первым в мире тройным складным телефоном.

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