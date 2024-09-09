По словам основателя компании, первые полеты будут осуществляться без экипажа.

Мегакорабль Starship компании SpaceX начнет выполнять марсианские миссии уже через два года, если все будет идти по плану. Об этом заявил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск.

"Они будут осуществляться без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс неповрежденными. Если эти посадки пройдут хорошо, то первые полеты на Марс с экипажем состоятся через 4 года. Оттуда скорость полетов будет расти в геометрической прогрессии, с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет. Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания, поскольку мы больше не будем держать все наши яйца, в буквальном смысле и метаболически, на одной планете", - написал он в своем посте.

В Space.com отметили, что Starship из нержавеющей стали состоит из двух элементов: ускорителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени высотой 50 метров, известного как Starship.

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Отмечается, что в сложенном виде Starship является самой большой и мощной ракетой, которую когда-либо строили. Она имеет высоту около 122 метра и создает 16,7 миллиона фунтов тяги на старте, что почти вдвое больше, чем Space Launch System (SLS), ракета для лунной программы NASA "Артемида".

"SLS является расходным материалом, но Starship спроектирован для полного и быстрого многократного использования. Действительно, SpaceX планирует возвращать сверхтяжелую ракету-носитель обратно на стартовую платформу после каждого запуска, что позволит быстро осмотреть, отремонтировать и запустить ее снова. SpaceX верит, что сочетание мощности и эффективности Starship наконец сделает заселение Марса - давнюю мечту Илона Маска - доступным для человечества", - добавили в издании.

Исследование Марса - последние новости

Как писал УНИАН, марсоход NASA Perseverance решает новую сложную задачу на Марсе. В частности он собрал образцы, которые помогут ученым найти вероятные следы жизни на планете. Известно, что за время своего исследования марсоход прошел около 29 километров.

Также сообщалось, что на Марсе нашли воду в жидком состоянии, которая находится на большой глубине под поверхностью. Ранее воду на Марсе уже находили - в виде льда и остатков пара в атмосфере, однако не в жидком состоянии.

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