Названы лучшие смартфоны среди самых дешевых для покупки в 2025 году

В то время как самый "бюджетный" iPhone стоит не меньше 400 долларов, качественный аппарат на Android может оцениваться в 200 долларов.

Издание Engadget опубликовало новый топ лучших недорогих смартфонов по итогам 2024 года, которые рекомендуются к покупке в начале 2025 года. У них получился небольшой список из четырех телефонов.

Одна из лучших особенностей экосистемы Android – это возможность создавать не только флагманские гаджеты, но и доступные решения. В то время как самый "бюджетный" iPhone стоит не меньше 400 долларов, качественный смартфон на Android может оцениваться в 200 долларов.

OnePlus Nord N30 – лучший из бюджетных Android-смартфонов

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В этой модели реализовано практически все, что можно пожелать от телефона стоимостью до 300 долларов. Это шустрый чипсет Snapdragon 695 и большой 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, которая обычно встречается в более дорогих устройствах. Также есть поддержка быстрой зарядки и 108-Мп основной сенсор.

В минусы ему записали отсутствие влагозащиты и всего 2 года обновлений программного обеспечения.

Samsung Galaxy A15 – лучший в сегменте до 300 долларов

Обычно чем доступнее телефон, тем меньше возможностей он предлагает, но Galaxy A15 игнорирует эти условности. Он предоставляет доступ к хорошим камерам и AMOLED-экрану, запрашивая за это чуть дороже 200 долларов. Ключевым отличием этой модели в своем ценовом диапазоне является гарантированная поддержка патчами безопасности на протяжении 4 лет.

Среди недостатков специалисты и здесь отметили отсутствие влагозащиты, а также устаревший дизайн. К тому же важно знать, что в коробке нет зарядного устройства.

Moto G Play (2024) – лучший до 200 долларов

Для тех, у кого действительно ограниченный бюджет, Moto G Play 2024 года хорошо покрывает все базовые потребности. Он имеет быстрый процессор Snapdragon 680, 6,5-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 90 Гц и даже рейтинг IP52 по пыле- и водонепроницаемости. Это не так много, но этого достаточно, чтобы защитить от случайного брызга или двух.

И хоть всего 4 ГБ оперативки и слабоватая камера могут разочаровать, это все равно лучший выбор для тех, кто ищет надёжный телефон за разумные деньги, заключили эксперты.

Moto G Stylus (2024) – почетное упоминание

200-долларовый Moto G Stylus предлагает то, чего нет ни в одном другом смартфоне в этом списке: встроенный стилус для заметок и рисования. Такой сейчас можно найти только в топовых Samsung Ultra. Также телефон впечатлил экспертов своим ярким экраном и временем автономности.

Как и в случае с другими вариантами в этом ценовом диапазоне, было бы неплохо, если бы Moto G Stylus поставлялся с более мощной камерой, быстрым зарядным устройством и лучшей защитой от воды, говорится в обзоре. Тем не менее, это отличный выбор за свои деньги.

Инсайдеры говорят, что 2025 год станет годом возрождения компактных смартфонов. В настоящий момент к выходу готовится минимум три новых девайса с экраном до 6,3 дюймов, среди которых есть аппарат Xiaomi.

Ранее специалисты определили смартфон с лучшей камерой в конце 2024 года. Выбирали между iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro и Galaxy S24 Ultra.

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