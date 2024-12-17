Каждое из перечисленных устройств предлагает оптимальный баланс между доступным ценником и новомодным функционалом.

Обозреватели портала Tech Advisor составили подборку бюджетных телефонов, которые можно купить в конце 2024 года. Главный критерий при отборе был "низкая цена, высокая ценность".

У экспертов получился внушительный список из десяти телефонов на Android. Чтобы не запутаться, устройства раскидали по нескольким категориям.

CMF Phone 1 (~10 000 грн) – лучший в целом. Это устройство представляет собой оптимальное сочетание высокой производительности, великолепного дисплея и длительной времени автономной работы. А еще у бюджетника уникальный дизайн и есть поддержка съемных аксессуаров.

(~10 000 грн) – лучший в целом. Это устройство представляет собой оптимальное сочетание высокой производительности, великолепного дисплея и длительной времени автономной работы. А еще у бюджетника уникальный дизайн и есть поддержка съемных аксессуаров. Galaxy A15 5G (~7 000 грн) – лучший бюджетный Samsung. Его назвали самым бюджетным способом получить доступ к п ремиальному дизайну и пятилетней поддержке обновлениями. Однако это также цена за не самую лучшую п роизводительность и м едленную зарядку.

(~7 000 грн) – лучший бюджетный Samsung. Его назвали самым бюджетным способом получить доступ к п Однако это также цена за не самую лучшую п м Galaxy A25 5G (~9 000 грн) – л учший бюджетные камеры. Н есмотря на бюджетность в смартфоне установлены 13-мегапиксельная селфи-камера и блок с тремя модулями на 50+8+2 Мп с оптической стабилизацией у главного датчика и даже поддержкой съемки 4K-видео. Добавьте к этому солидное время автономной работы и также пять лет обновлений.

(~9 000 грн) – л есмотря на бюджетность в смартфоне установлены 13-мегапиксельная селфи-камера и блок с тремя модулями на 50+8+2 Мп с оптической стабилизацией у главного датчика и даже поддержкой съемки 4K-видео. Добавьте к этому солидное время автономной работы и также пять лет обновлений. Motorola Moto G84 (~9 000 грн) – лучший бюджетный дисплей. Пускай этот смартфон не может похвастаться хорошими камерами, а получать обновления Android он будет до 2025 года, OLED-дисплей с частотой 120 Гц затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне.

(~9 000 грн) – лучший бюджетный дисплей. Пускай этот смартфон не может похвастаться хорошими камерами, а получать обновления Android он будет до 2025 года, OLED-дисплей с частотой 120 Гц затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне. Xiaomi Redmi Note 13 5G (~10 000 грн) – лучший бюджетный дизайн. Этот телефон предоставляет доступ к премиальному дизайну, качественному AMOLED-экран с частотой 120 Гц и длительной поддержке ПО.

Видео дня

Motorola Moto G04 (~3 500 грн) – лучший ультрабюджетный смартфон. Его производительности хватит для повседневных задач, а экран обеспечивает достойные впечатления от просмотра, хотя и с ограниченной яркостью. Еще он держит батарею внушительные два полных дня.

(~3 500 грн) – лучший ультрабюджетный смартфон. Его производительности хватит для повседневных задач, а экран обеспечивает достойные впечатления от просмотра, хотя и с ограниченной яркостью. Еще он держит батарею внушительные два полных дня. Galaxy A15 4G (~6 000 грн) – дешевый телефон с длительной поддержкой. Все, что было сказано о 5G-версии, актуально и здесь, включая привлекательный дисплей, прочную батарею и долгую поддержку программного обеспечения.

(~6 000 грн) – дешевый телефон с длительной поддержкой. Все, что было сказано о 5G-версии, актуально и здесь, включая привлекательный дисплей, прочную батарею и долгую поддержку программного обеспечения. TCL 50 Pro Nxtpaper (~11 000 грн) – смартфон, который должен понравиться любителям почитать. Главной его фишкой является специальный дисплей с эффектом "бумаги", разработанные для удобства глаз и увеличения автономности.

(~11 000 грн) – смартфон, который должен понравиться любителям почитать. Главной его фишкой является специальный дисплей с эффектом "бумаги", разработанные для удобства глаз и увеличения автономности. Nokia G22 (~4 000 грн) – лучший по ремонтопригодности. Любой пользователь, у которого есть небольшая отвертка и 5 минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

(~4 000 грн) – лучший по ремонтопригодности. Любой пользователь, у которого есть небольшая отвертка и 5 минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются. Motorola Moto G35 (~8 000 грн) – лучшее соотношение цены и качества. Телефон впечатлил обозревателей бо льшим дисплеем FHD+ и д лительным сроком службы батареи. Также устройство предлагает современный дизайн и сверхширокоугольную камеру.

Ранее авторы популярного бенчмарка AnTuTu публиковали топы "народных" смартфонов – ими больше всего довольны их владельцы. В мире Android лидерами являются складные модели, тогда как на iOS пользователи больше всего довольны старыми iPhone 12 mini и SE 2020.

Для тех, кто устал от "лопат", 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов, говорят инсайдеры. УНИАН рассказывал о лучших компактных смартфонах, которые можно купить сегодня.

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