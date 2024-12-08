В современных реалиях смартфон с 6,1-дюймовым экран уже можно считать компактным, отметили специалисты.

Когда дело доходит до размера смартфона, есть аргумент, что чем больше, тем лучше. Но зачастую ради этого приходится жертвовать эргономикой – пользоваться такими девайсами одной рукой неудобно, а достать пальцем до шторки уведомлений проблематично.

Авторы Tom's Guide рассказали, какие компактные устройства можно купить в конце 2024 года. В современных реалиях смартфон с 6,1-дюймовым экран уже можно считать компактным, отметили специалисты.

Первое место у Android-флагмана ASUS Zenfone 10 , который получил 144-герцовый AMOLED-экран на 5.94 дюйма с поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью в 1100 нит. А еще у этого смартфона интересный набор камер и достойная автономность.

, который получил 144-герцовый AMOLED-экран на 5.94 дюйма с поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью в 1100 нит. А еще у этого смартфона интересный набор камер и достойная автономность. Лучшим складным небольшим смартфоном является Samsung Galaxy Z Flip 6 . Это условно компактный аппарат: он раскладной, поэтому легко помещаются в карман. Но если развернуть смартфон, то перед нами откроется 6,7-дюймовый экран.

. Это условно компактный аппарат: он раскладной, поэтому легко помещаются в карман. Но если развернуть смартфон, то перед нами откроется 6,7-дюймовый экран. Также в топ попал iPhone 15 Pro , эталонный флагман, который подойдет каждому. Apple втиснула новейшие функции iPhone в компактный корпус, который едва ли нарушает ограничение в 6 дюймов.

Тем же, кто хочет сэкономить, но купить iPhone, стоит рассмотреть совсем крошечный iPhone SE 3. Тут самый маленький в подборке экран (4,7 дюйма) и вполне приличные характеристики для субфлагмана. Кроме того, Apple будет поддерживать устройство обновлениями iOS еще как минимум 2 года.

Замыкает топ-5 nubia Flip 5G, самый дешевый складной смартфон с гибким экраном. Аппарат можно сложить пополам, открывая 1,43-дюймовый экран на внешней стороне. Он пригодится для уведомлений и съемки селфи на основную камеру.

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Примечательно, что свежий рейтинг удовлетворенности AnTuTu показал, что в настоящий момент среди пользователей Apple наибольшей симпатией пользуются раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

Несмотря на это, Apple не планирует возвращаться к компактам. iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а размер дисплея iPhone SE 4 увеличится с привычных 4.7 дюймов до 6.06 дюймов. Базовый iPhone 17 тоже вырастет с 6.1 до 6.3 дюймов.

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