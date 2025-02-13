Вместо него на этой неделе ожидается "анонс поменьше".

Согласно информации Марка Гурмана из Bloomberg, анонс долгожданного iPhone SE 4 переносится с этой на следующую неделю. В продажу новинка поступит в конце февраля или начале марта.

Впрочем, совсем без анонсов на этой неделе не останемся. По словам Гурмана, вместо смартфона Apple представит парочку более скромных анонсов. Первый ожидается уже сегодня, однако что именно покажут, журналист не уточняет.

Те, кто ожидает выхода MacBook Air на M4 также могут готовиться к новинке – его релиз случится "в течение нескольких недель".

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Каким будет iPhone SE 4, самый доступный смартфон от Apple

Новый iPhone SE будет представлять собой смесь из iPhone 14 и iPhone 16. Девайс выйдет с 6,06-дюймовым OLED-экраном с "монобровью", лишится кнопки Home, получит одинарную камеру, скорее всего, 48-мегапиксельную, разъем USB-C и кнопку Action Button.

По характеристикам смартфон среднего класса "будет ощущаться как модель iPhone 16". Речь идет о чипе Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти, которые поддерживают Apple Intelligence. Ожидаемая цена новинки – 499 долларов.

Для сравнения, предыдущая версия SE, выпущенная в 2022 году, по дизайну напоминает iPhone 8 и обладает устаревшими элементами, такими как кнопка "Домой", разъем Lightning и толстые рамки вокруг экрана. Несмотря на это, в конце года он все равно вошел в топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире.

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