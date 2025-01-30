Девайс останется с 60-герцовым дисплеем и одинарной камерой.

В конце марта-начале апреля Apple проведет презентацию, на которой, в числе прочих, представит iPhone SE четвертого поколения. В сети показали, как будет выглядеть новое поколение бюджетных смартфонов Apple.

Инсайдер Majin Bu, поделившийся качественным рендером, также раскрыл подробности об экране смартфона, который, к сожалению, не получит поддержку высокой частоты обновления изображения.

"Новый дешевый смартфон Apple будет оснащен 60-герцевым OLED-экраном с вырезом диагональю 6,06 дюйма и кнопкой Action Button", – заявил Majin Bu.

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Apple часто упрекают в том, что она по-прежнему использует менее продвинутые дисплеи с кадровой частотой 60 Гц в базовых моделях iPhone. И это при том, что многие бюджетные Андроиды могут похвастаться экранами на 90, а некоторые даже 120 Гц.

Ранее уже сообщалось, что новый iPhone SE получит одну заднюю камеру, а дизайн будет напоминать базовый iPhone 14, то есть исчезнет кнопка "Домой", но останется челка.

Зато в плане производительности это будет "топ за свои деньги": новинка получит чип А18 и 8 ГБ оперативки, чтобы поддерживать Apple Intelligence. Ориентировочная цена составит 500 долларов, что на $300 дешевле самого доступного iPhone 16.

Из других новинок, которые ожидаются от Apple этой весной – MacBook Air на M4, iPad (11-го поколения) и новое поколение бюджетных Apple Watch SE.

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