Инсайдеры сообщают, что модели Pro и Pro Max ждут значительные изменения дизайна.

Согласно слухам, линейку iPhone 17, в частности модели Pro и Pro Max, ждут "значительные изменения дизайна". В новом отчете говорится, что дизайн задней камеры будет напоминать тот, что используется в смартфонах Google Pixel и Poco M6 Pro.

Судя по изображениям, представленным инсайдером Majin Bu, задние камеры "прошек" сохранят привычную компоновку, однако будут размещены на значительно увеличенном модуле. Расположение вспышки и датчика, среди прочего, было перетасовано, чтобы более эффективно использовать новое пространство.

В отличие от смартфонов Google, выступающий остров здесь заметно вытянут по вертикали. Специалисты портала Phone Arena считают, что Pixel прекрасно справляется с этим дизайном, сохраняя островную полосу очень тонкой, но прототип iPhone 17 Pro выглядит громоздким и неуклюжим.

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Инсайд Majin Bu еще раньше подтвердили источники The Information и надежный китайский информатор Digital Chat Station. Судя по всему, Apple действительно задумала значительные изменения в дизайне своих новых флагманов.

Кроме переработанной задней панели, значительным изменением в iPhone 17 Pro станет отказ от титанового корпуса в пользу алюминия. Нижняя половина останется стеклянной для поддержки беспроводной зарядки.

Презентация iPhone 17 ожидается осенью 2025 года и до тех пор в сети появится еще не одна утечка. Между тем первым представленным в 2025 году смартфоном Apple окажется iPhone SE 4-го поколения. Однако называться он будет iPhone 16E.

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