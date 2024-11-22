Apple готовится удивить пользователей расположение тыльных камер.

Мы уже слышали слухи о том, что премьеры iPhone 17 Plus не состоится – его место займет "ультратонкий" iPhone 17 Air. Ожидается, что это будет первая по-настоящему новая модель iPhone за много лет с уникальным дизайном.

Автор YouTube-канала AppleTrack рассказал, что iPhone 17 Air, также известный как "Slim", может получить двойную тыльную камеру. Причем разместят ее не в привычном для iPhone вертикальном блоке, а в горизонтальном. Что-то похожее мы видели в Nothing Phone (2a).

Таким образом Apple сможет выделить iPhone 17 Air из модельного ряда – это будет девайс для тех, кому хватает мощности и характеристик iPhone 17, но хочется чего-то нового в плане дизайне. iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max получат классический дизайн с вертикальными блоками тыльных камер.

Последний раз Apple представила полностью новый дизайн iPhone в 2017 году с выходом iPhone X. Тогда это был безрамочный дизайн с Face ID вместо Touch ID и множеством других новшеств.

Кроме того, сообщается, что iPhone 17 Air будет выделяться не только новым дизайном и рекордно тонким корпусом, но и высокой стоимостью. AppleTrack полагает, что Купертиновцы установят на iPhone 17 Air ценник в диапазоне от $1299 до $1499. В ранних утечках говорилось, что девайс будет стоить 899 долларов.

Ранее появлялась информация, что iPhone 17 Air может оказаться не таким тонким, как ожидалось. Основная проблема – в производстве аккумулятора необходимой толщины. К слову, с похожей проблемой столкнулась Samsung, которая, по слухам, готовит свой ответ в лице Galaxy S25 Slim.

Уже практически подтверждено, что в марте 2025 года Apple представит новое поколение "дешевых" iPhone SE. Ожидается, что новый Айфон попрощается с Touch ID, получит экран с вырезом для Face ID и 6.1-дюймовой OLED-панелью от iPhone 14.

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