Девайс предлагает современные функции, такие как великолепная камера, тот же дисплей, что и у iPhone 16, и впечатляющую автономность по разумной цене.

Несмотря на выход обновленной серии позапрошлогодний iPhone 15 все еще остается оптимальным выбором среди пользователей по соотношению цены и качества. Об этом пишут специалисты How-To Geek.

Если между iPhone 15 и iPhone 16 отличий не так много, то разница между iPhone 15 и более старыми моделями уже заметней. У "пятнашки" великолепная основная камера на 48 Мп, Dynamic Island вместо "челки" и актуальный разъем USB-C вместо устаревшего Lightning.

А еще iPhone 15 подойдет тем, кому нужен относительно компактный смартфон. Запаса мощности чипа A17 Bionic, несмотря на то, что процессор вышел в 2022 году, хватит точно еще на три-четыре года, а батарея работает целый день при умеренном использовании. Эти цифры аналогичны показателям нового iPhone 16.

Видео дня

В базовой линейки iPhone 2023 года доступно две модели: 6,1-дюймовый iPhone 15 и 6,7-дюймовый 15 Plus. Оба смартфона фактично идентичны, и решающим фактором является размер экрана и аккумулятора, а также цена. "Плюс" на 100 долларов дороже.

За $699 iPhone 15 – отличная покупка и надежное обновление, особенно если вы пользуетесь 11 или более старой моделью, и хотите перейти на современный, но доступный вариант iPhone – считают специалисты.

Единственный недостаток покупки iPhone 15 в 2025 году – отсутствие ИИ-функции Apple Intelligence. Если вас это устраивает, можно смело брать iPhone 15, не задумываясь.

Напомним, в конце декабря Apple прекратила продажи iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE (2022) в Европе. Причина – использование в упомянутых айфонах разъема Lightning.

Осенью традиционно покажут новые номерные Айфоны. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – она будет настолько тонкой, что даже не получит лоток для SIM-карты. А весной 2025 года должен выйти новый "бюджетный" iPhone SE.

Вас также могут заинтересовать новости: