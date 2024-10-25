Сколько анонсов будет, не уточняется. Но инсайдеры уже раскрыли все новинки.

Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак на своей странице в X сообщил, что "на следующей неделе нас ждет захватывающая неделя анонсов, которая начнется в понедельник утром".

В тизере, который разместил Джосвиак, содержится упоминание Mac, а также прикреплен короткий ролик, в котором иконка приложения Finder из macOS трансформируется в логотип Apple.

Согласно слухам, Apple должна представить:

14-дюймовый MacBook Pro на базе M4

14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max

iMac с M4

Mac mini с M4 и M4 Pro

Новые версии Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad.

По информации Bloomberg, Mac mini с M4 станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. Ожидается, что новый Mac mini будет "размером с коробку Apple TV", что сделает его самым маленьким настольным компьютером Apple.

Видео дня

О MacBook Pro с процессором M4 Pro уже тоже многое известно – еще в начале октября он каким-то образом попал в руки российских блогеров. В продажу все новинки поступят 1 ноября.

Напомним, ранее в этом месяце Apple без лишнего шума представила новый iPad mini. Компактный планшет обзавелся процессором A17 Pro под ИИ-возможности Apple Intelligence, но остался в прежнем дизайне.

О первой презентации Apple в 2025 году тоже уже почти все известно. На ней представят MacBook Air с чипом М4, iPad Air и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Вас также могут заинтересовать новости: