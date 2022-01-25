Штраф наложен за несоблюдение предписания, касающегося работы магазина приложений.

Власти Нидерландов оштрафовали корпорацию из Купертино на 5 млн евро за то, что она мешает разработчикам приложений для знакомств использовать альтернативные способы оплаты в обход механизмов App Store.

Техногигант будет получать штраф в размере от 5 до 50 миллионов евро еженедельно до тех пор, пока она не выполнит требование регулятора, сообщает Reuters.

В октябре 2021 года Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) признало Apple монополистом и обязало добавить альтернативные способы оплаты до 15 января 2022 года, однако корпорация не сделала этого.

Девелоперы сначала должны отправить в Apple запрос и получить разрешение на то, чтобы предлагать пользователям сторонние способы оплаты. Кроме того, план Apple, по-видимому, также требует от девелоперов выбора между встраиванием платежной системы в само приложение и перенаправлением на внешние сервисы. Власти требуют, чтобы компания разрешила оба варианта без запросов. Apple не согласилась с решением и подала апелляцию.

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Еще одной дилеммой относительно планов Apple является ее намерение продолжать получать комиссию за покупки в приложениях, сделанные через сторонние платежные системы. Компания еще не сообщила, какой будет комиссия, и как она намерена реализовать систему.

Ранее мы писали, что Apple вслед за Google повысила цены на приложения в Украине. В цену заложат 20% НДС, что предусмотрено законом о налоге для интернет-гигантов. При этом старые тарифы останутся действительными для подписок с автоматическим обновлением.

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