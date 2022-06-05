Discord очень быстро стал основной платформой для криптопроектов по всему миру, пишет Vice.

Непрекращающийся спам, фишинговые атаки, скаммеры и вредоносное ПО – так редакторы Vice описывают игровой мессенджер Discord, который стал основной платформой для криптопроектов по всему миру.

Журналисты ссылаются на исследование основателя Ethereum-платформы Origin Джона Фрейзера, который в начале мая 2022 решил подробно изучить Discord, пришедший на смену Skype и TeamSpeak.

Фрейзер хотел посмотреть, сможет ли он настроить автоматический скрипт, который будет оповещать его каждый раз, когда пользователи будут упоминать определенные ключевые слова на его сервере. Он не смог получить доступ к нескольким приватным чатам, но узнал названия, описание и полный список участников.

Поскольку Discord активно используется многими известными криптовалютными проектами, эту информацию можно использовать для того, чтобы, например, узнать о планах криптовалютного проекта запустить новый токен или как скоро он будет зарегистрирован на Coinbase. Такие вещи способны оказывать влияние на стоимость монеты.

По словам Фрейзера, имена и списки пользователей частных каналов могут даже разоблачить людей, ответственных за проведение финансовых транзакций через кошельки с несколькими подписями. По сути, Джош раскрыл проблему безопасности мессенджера.

В материале также упоминается, что "дискорд" буквально кишит мошенниками: те распостраняють фишинговые ссылки, взламывать отдельные аккаунты и даже целые сервера. Так происходит, потому что криптовалютные энтузиасты всецело верят мошенническим сообщениям, которые получают от официальных ботов. Мессенджер банально не имеет механизмов защиты от такого мошенничества.

Еще одна новая схема – использование мошенниками подписки Discord Nitro, которая позволяет использовать разные псевдонимы на различных серверах. Так хакеры могут выдавать себя за топ-менеджеров различных компаний.

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