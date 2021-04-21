Соцсеть отказалась от сделки на $12 миллиардов.

Переговоры о слиянии Microsoft и Discord прекращены, так как соцсеть отказалась от сделки на $12 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg. По информации агентства, соцсеть сосредоточится на возможном проведении IPO.

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Источники издания утверждают, что несколько других компаний пытались купить соцсеть.

В Microsoft рассматривали возможность объединить подписки Discord Nitro и стримингового сервиса видеоигр Game Pass для увеличения общего числа подписчиков.

Что этому предшествовало

Ранее Microsoft приобрела разработчика видеоигр Bethesda за $7,5 млрд.

23 марта 2021 года стало известно о том, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении популярного у геймеров голосового и текстового чата Discord за более чем $10 млрд.

Что такое Discord

Discord — популярный среди геймеров бесплатный сервис голосового и текстового чата. Компания зарабатывает деньги за счет подписок на премиальную версию сервиса Nitro — $9,99 в месяц с пользователя. На фоне пандемии аудитория сервиса выросла — теперь в мессенджере также проводят книжные клубы, учебные группы и другие встречи.

У Discord свыше 100 млн активных пользователей. Соцсеть популярна среди геймеров.

Ранее Discord также обсуждал сделку с Epic Games и Amazon.

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Автор: Елена Коваленко