Теперь в App Store нет не только социальной сети "ВКонтакте", но и других приложений российской компании, таких как почта Mail.ru.

Компания Apple удалила из App Store приложения, принадлежащие VK - российской компании, которая владеет социальной сетью "ВКонтакте" и другими сервисами. Теперь пользователи по всему миру не могут установить все эти приложения.

В Apple уже раскрыли причину таких действий, ситуацию для издания The Verge прокомментировал представитель "яблочной корпорации" Адам Дем.

"Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании. Чтобы соответствовать этим санкциям, Apple удалила учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, и приложения нельзя загружать из любого App Store, независимо от местоположения", - сообщил он.

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Так, теперь российские приложения недоступны для владельцев Apple, однако их пока еще могут установить пользователи гаджетов на Android.

Санкции против РФ: как страна-агрессор теряет возможности для пропаганды

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые компании, такие как Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции на территорию страны-агрессора. На фоне санкций и тотальных ограничений в РФ пытаются создавать видимость того, что там "ничего не происходит. Так, страна-агрессор уже планирует самостоятельно производить смартфоны и компьютеры, а также обещает создать "конкуренцию" для Android и грозится создать свою ОС для смартфонов.

Однако санкции не прекращаются, из РФ уходит все больше компаний, а граждане страны-агрессора лишаются возможностей. Недавно стало известно, что новые санкции ЕС могут включать запрет на поставку в Россию смартфонов. Помимо этого, россияне уже жалуются, что Microsoft отключила им возможность обновлять Windows.

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