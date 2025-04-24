Youtube поменял дизайн впервые за 10 лет – пользователи его 'захейтили' (фото)

Одним из ключевых изменений стали переработанные кнопки управления.

Сегодня исполнилось ровно 20 лет с момента загрузки первого видео YouTube – в честь этого платформа начинает менять дизайн. Например, видеохостинг запустил тестирование нового плеера в веб-версии.

В обновленном плеере все скруглили и сделали "стеклянным", добавили фон, подстраивающийся под видео, а также переместили громкость в блок справа. Как и ожидалось, не все пользователи оказались этим довольны, сообщает Android Authority.

Больше всего "досталось" новому ползунку регулировки громкости. В частности, в новом плеере больше нельзя быстро менять уровень звука с помощью с помощью клавиш вверх/вниз. Многие пользователи считают новый интерфейс перегруженным и менее интуитивным по сравнению с предыдущей версией, к которой они уже привыкли.

Видео дня

Старый дизайн Youtube

Новый дизайн

Кроме того, YouTube увеличил размер обложек в веб-версии. Они стали гораздо больше и теперь в одной строке помещается всего три видео.

Самостоятельно перейти на новый дизайн плеера нельзя: он выборочно появляется у пользователей из разных стран. В ближайшие недели-месяцы новый дизайн получат все пользователи YouTube.

Напомним, в из последних обновлений в YouTube вместе с "лайками" стала доступна кнопка "Хайп". А продолжительность "шортсов" увеличилась до 3 минут – все из-за TikTok.

Меж тем YouTube продолжает борьбу с теми, кто использует блокировщик рекламы на их сайте. Теперь в случае если у пользователя активирован блокировщик рекламы в браузере, платформа может начать показывать непропускаемую рекламу, которая может идти по несколько часов.

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