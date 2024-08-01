Telegram получил большое обновление – в мессенджер добавили браузер и не только

Обновление уже в App Store и Google Play, а также доступно для Windows и macOS.

Традиционно в последний день месяца для Telegram вышел крупный апдейт с новыми функциями как для мобильной, так и десктопной версии. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

С июльским обновлением в мессенджере появился встроенный браузер, магазин мини-приложений (можно найти на вкладке "Поиск") и возможность дарить внутреннюю валюту "Звезды".

Встроенный браузер позволяет открывать url-адреса и сайты, построенные на базе сети TON. Браузер имеет вкладки: например, если вы читаете страницу и увидели сообщение, то можно спокойно кликать на него – веб-страница никуда не потеряется. Вы также можете добавить страницу в закладки, чтобы вернуться к ней позже.

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Среди других нововведений: при записи "Сторис" теперь можно использовать вспышку, а при создании историй добавлять виджет погоды. А в магазине приложений можно увидеть список популярных приложений в телеграме на данный момент.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

В предыдущем большом обновлении в Telegram появился глобальный поиск по хештегам. А еще раньше добавили возможность установить запрет на получение сообщений от незнакомых пользователей, кроме того, раздел "Избранное" заметно обновили.

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