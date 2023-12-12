По словам специалиста, проблемы такого масштаба не было за всю историю мобильной связи не только в Украине.

Для восстановление работы оператора "Киевстар" могут понадобиться как минимум сутки. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"То, что произошло, не было нигде и никогда (по масштабу) за всю историю мобильной связи и не только в Украине. Моя оценка исправления ситуации –сутки. При хорошем прогнозе", – отметил специалист.

Он также добавил, что терминалы пополнения, самообслуживания и платежные терминалы в магазинах могут не работать, если в них стояли карточки "Киевстара".

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К тому же перекос трафика сказался на нагрузке, которую приняли другие операторы. В Vodafone и lifecell может быть занята сеть.

Эксперт также прокомментировал возможные атаки хакеров на другие компании и финучреждения.

"Не стоит слушать вбросы противника: ни сегодня, ни завтра не лягут ни банки, ни другая связь", – подчеркнул он.

Сбой в работе "Киевстар"

12 декабря в работе украинского оператора Киевстар произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщали об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора. Позже стало известно, что причиной массового технического сбоя стала хакерская атака на ядро сети.

В Минцифры отметили, что национальный роуминг не работает, потому что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.

В то же время в ВСУ отметили, что украинские военные на линии фронта не почувствовали сбоя в работе оператора связи "Киевстар".

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