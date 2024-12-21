Примерно у 65% американцев дома стоит роутер от TP-Link.

Продукцию одного из самых популярных производителей Wi-Fi роутеров TP-Link могут запретить в США в течении следующего года. Компанию обвиняют в причастности к китайским кибератакам на Штаты.

Такой информацией делится The Wall Street Journal. По данным издательства, сейчас деятельность китайской компании в Америке расследуют Министерство торговли США и Министерство юстиций. Источники The Wall Street Journal сообщают, что роутеры TP-Link обладают техническими уязвимостями для хакеров.

В октябре Microsoft выяснила, что китайские хакеры Storm-0940 использовали ботнет для кибератак на пользователей корпорации. Устройства участников ботнета заражались через роутеры TP-Link, которые хакеры взломали с помощью "распыления паролей", это когда злоумышленники пытаются получить доступ к большому количеству устройств, используя самые распространённые пароли. DDoS атаки ботнета Mirai так же осуществлялись по тому же принципу, с помощью роутеров TP-Link.

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Издание Tom's Guide связалось с представителем американского подразделения TP-Link и тот дал комментарий по поводу уязвимостей их продукции:

"Мы полностью признаём, что уязвимости существуют по всей отрасли. Однако, вопреки заявлениям о повсеместных проблемах с безопасностью, сравнительные данные показывают, что TP-Link находится на одном уровне с другими крупными игроками отрасли, а в некоторых случаях даже опережает их по показателям безопасности. Например, публичные данные об уязвимостях (взятые из признанных источников, таких как CVE Details и VulDB) демонстрируют, что уровень уязвимостей на один продукт у TP-Link значительно ниже, чем у других ведущих производителей."

В комментарии The Wall Street Journal представитель компании также заявил, что TP-Link готова сотрудничать с правительством США: "Мы стремимся продемонстрировать, что наши методы обеспечения безопасности полностью соответствуют отраслевым стандартам, а также подтвердить нашу приверженность рынку США, американским потребителям и вопросам национальной безопасности США."

Сейчас роутерами TP-Link пользуются примерно 65% американцев. 11 из 20 самых популярных роутеров на Amazon - производства TP-Link.

Технологическое противостояние США и Китая - другие новости

Суд США обязал китайскую компанию ByteDance продать TikTok, иначе правительство Штатов полностью заблокирует социальную сеть на территории страны. В таком случае TikTok потеряет около 170 миллионов пользователей.

Китай начал антимонопольную проверку в отношении Nvidia. Это очередной виток войны за искусственный интеллект между США и Китаем.

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