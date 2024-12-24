За год выросла доля айтишников, которые работают на нескольких работах.

Среди украинских айтишников более четверти (27%) имеют дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Об этом говорится в результатах опроса веб-портала об IT-отрасли Украины DOU.

"Чаще всего - это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект (проект, над которым разработчик работает в свободное время - УНИАН), ИТ-волонтерство или менторство. Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. 8% имеют дополнительную занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% - волонтерство", - говорится в исследовании.

Отмечается, что за год выросла доля айтишников, которые работают более чем на одной работе. Если в прошлом году таких было 8% в Украине и 11% за рубежом, то в этом году уже 12% и 15% соответственно.

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Чаще всего специалисты имеют дополнительный парт-тайм - 6% айтишников. Дополнительно работать фултайм удается только 3% специалистов в Украине и 5% за рубежом. Примерно столько же специалистов имеют фриланс в дополнение к основной занятости - 3% в Украине и 4% за рубежом. Дополнительную работу в ІТ чаще всего имеют специалисты на парт-тайме и айтишники на военной службе (19%).

При этом самые активные в поисках дополнительной занятости опытные специалисты. Ровно 14% айтишников с опытом от пяти лет имеют дополнительную работу против 9% тех, кто работает два года или меньше. Чаще всего это специалисты уровня Senior, Head, Tech Lead и Architect.

Рынок IT в Украине: что известно

В феврале сообщалось, что впервые за годы независимости Украины отечественный экспорт IT-услуг в прошлом году не показал роста.

При этом, согласно исследованию IT Research Ukraine 2024, украинский экспорт IT-услуг может второй год подряд не показать роста по сравнению с прошлым годом. Так, украинский экспорт IT-услуг в 2024 году должен был снизиться до 6% и составить 6,4 млрд долларов.

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