По словам Маска, приостановка сделки связана с проверкой данных числа фейковых аккаунтов в соцсети.

Глава SpaceX Илон Маск заявил о приостановке сделка по покупке Twitter.

Об этом миллиардер написал у себя в Twitter.

По словам Маска, приостановка сделки связана с проверкой данных числа фейковых аккаунтов в соцсети.

"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым спамовые/фальшивые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей", - написал Маск.

Напомним, в конце апреля стало известно, что глава SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск заключил сделку по покупке Twitter Inс, в результате которой ему перейдет контроль над платформой социальных сетей с миллионами пользователей, включая мировых лидеров.

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