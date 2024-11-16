О таком отключении предупредил Центробанк России

В России в декабре состоятся учения по отключению областей от мирового интернета. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на предупреждение от Центробанка РФ.

Целью таких действий является проверка готовности российской инфраструктуры обеспечивать доступ всех сервисов в случае "преднамеренного внешнего воздействия".

По информации росСМИ, власти РФ уже имеют контроль над интернет-провайдерами, поэтому могут ввести такие меры для ограничения доступа к международным сайтам. В то же время журналисты добавили, что доступ к интернету для пользователей во время проверки ограничивать не будут.

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В частности, в письме к банкам и управляющим компаниям Центробанк России предупредил, что во время учений "будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети "Интернет" на территории отдельных регионов".

Банк советует кредитным организациям, которым необходимо сохранить связь с мировой сетью, уведомить об этом Роскомнадзор.

Также техническая возможность отключения международного интернета будет предусматривать настройку маршрутов интернет-трафика через внутренние узлы РФ.

Последние события в России

Как писал УНИАН, в России уменьшили выплаты военным, которые получили "легкие ранения" или "другие легкие травмы". Теперь оккупантам, которые получили тяжелые увечья и травмы, положена единовременная выплата в 3 млн рублей, а тем, кто получил легкие ранения, будут выплачивать миллион рублей.

Также сообщалось, что в Курске беженцы из Суджи вышли на протесты с требованием эвакуировать местных жителей, которые там остались. В частности на митинг вышло около 120 человек.

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