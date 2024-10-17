Отмечается, что провайдерам придется увеличить свои расходы.

Украинцам в следующем году придется раскошелиться на интернет-услуги. Провайдеры могут поднять тарифы в связи с повышением налогов.

Член правления Интернет-ассоциации Александр Арутюнян рассказал в интервью LIGA.net, что провайдеры, которые работали по упрощенной системе налогообложения, переведены на общую систему. По его словам, в таких условиях придется платить большие суммы налогов и нанимать новых специалистов-бухгалтеров.

"Отмена упрощенной системы все же произошла, соответственно провайдеры подняли стоимость своих тарифных пакетов. И это только первый шаг. Провайдер не может поднимать тарифы на всю сумму своих расходов", – отметил Арутюнян.

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Кроме того, он указал, что второй шаг будет в начале 2025 года, когда для некоторых абонентов услуги провайдеров снова подорожают.

Как подключить оптоволоконный кабель

В Украину движется зима и, по прогнозам, далеко не самая легкая. Есть вероятность, что из-за российских ударов по энергообъектам украинцы столкнуться с длительными отключениями света, что также повлияет на доступность к интернету.

Как показал предыдущий опыт, мобильный интернет во время отключений света оказался не столь надежным, как хотелось бы. Кроме того, в 2025 году возможно повышение тарифов на мобильную связь.

Ранее УНИАН писал, какой интернет будет работать без света и что нужно, чтобы его подключить.

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