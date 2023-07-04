Больше всего среди европейских государств на украинских беженцев выделила Польша - 12 миллиардов евро.

Спасаясь от войны, значительная часть украинцев нашла пристанище в странах Европы, правительства которых выделили на это уже более 43 млрд евро.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.

Отмечается, что такие расходы включают денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости.

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"Среди европейских стран, принимающих украинцев, наибольшую сумму средств потратила Польша, что составляет более 12 млрд евро. На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища достигли почти 11 млрд евро", - говорится в сообщении.

Значительные средства на пристанище для украинцев потратили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро) и Италия (1,15 млрд евро).

Также в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам сделали обычные граждане европейских стран.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, каждый четвертый украинец вынужден был покинуть свой дом из-за российского военного вторжения.

По оценкам ООН, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами и более пяти миллионов внутренне перемещенными лицами. При довоенном населении в 44 миллиона четверть украинцев вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения беженцев в Украину - это самостоятельное решение каждого украинца. Хотя, как предупреждают чиновники, послевоенный план восстановления Украины во многом будет опираться на демографическую ситуацию.

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