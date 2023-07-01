С 1 июля поменялись правила начисления выплат для украинцев, получивших статус защиты в Чехии.

С 1 июля в Чехии вступили в силу новые правила предоставления помощи и бесплатного жилья украинским беженцам. Об изменениях сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Финансовая помощь

Реформирована система выплат. Вместо нескольких отдельных видов денежной помощи украинцы будут получать только единую комплексную выплату, которая будет включать компенсацию расходов на жилье и другие нужды. Спустя 150 дней с момента предоставления временной защиты беженцам будет начисляться прожиточный минимум в размере 3130 крон, что эквивалентно 5200 гривнам.

Солидарные выплаты

Собственникам жилья, которые приютили у себя украинцев и проживают с ними вместе, сократят размер данного пособия – до 2400 крон вместо прежних 3000 крон. Тем, кто приютил беженцев, но не живет с ними, выплаты отменены вовсе. Вместо этого предполагается, что украинцы должны заключить договор аренды жилья и самостоятельно оплачивать ее за счет своей комплексной помощи.

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Бесплатное проживание

В течение первых 150 дней беженцы в Чехии могут жить в социальном жилье бесплатно. Если указанный срок уже истек на момент вступления в силу нынешних изменений, украинцам дополнительно дается еще 90 дней бесплатного проживания – на поиск арендованного жилья. По истечении срока бесплатного проживания беженцы обязаны либо съехать, либо договориться об оплате за проживание в социальном жилье.

Украинские беженцы в Европе – последние новости

По данным литовских властей, более 60% проживающих в стране украинских беженцев смогли найти работу. В большинстве случаев это были вакансии, где опыт работы и знание литовского языка не являются обязательными. Примечательно, что в Литве такая работа оплачивается чуть выше, чем в Польше.

Украинцы, которые бежали от войны в Польшу, рассказали, на каких условиях готовы вернуться домой после окончания войны. В первую очередь их интересует правильный цивилизационный выбор и перспективы стратегической безопасности – т.е. членство Украины в ЕС и НАТО. Также людям важно получать достойную зарплату за работу в Украине.

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