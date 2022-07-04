Компания завершила работы по восстановлению сети фиксированного интернета в городах Чернигов, Нежин, Ирпень, Ахтырка. Таким образом, 29 тыс. абонентов вновь имеют доступ к скоростному домашнему интернету. В целом стоимость восстановления сети составила более 4,26 млн гривен.

Также, сейчас ведутся активные работы над восстановлением сети в Харькове, Николаеве и окрестностях. Уже 750 домов снова имеют доступ к фиксированному интернету от Киевстара. А в целом сервис доступен в 44 тыс. многоквартирных домов 125-х городов Украины.

"Наши технические специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную сеть и вернуть интернет в дома наших абонентов. Несмотря на значительные убытки, которые наносят захватчики нашей инфраструктуре, мы продолжим инвестировать в сеть столько, сколько нужно, чтобы каждый наш пользователь имел доступ к интернету и телекомсервісів" - прокомментировал руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

В общем, по состоянию на сейчас Киевстар продолжает контролировать 92% сети фиксированного интернета и 90% сети мобильной связи.

Кроме восстановления поврежденной инфраструктуры, компания модернизирует сеть. В частности в городах Львов, Киев и Днепр стал доступен интернет на скорости до 1Гбит/сек. До конца года такая возможность появится еще в 14 городах Украины. Также компания активно реализует социальные проекты и бесплатно обеспечивает интернетом бомбоубежища по всей стране, а также модульные городки для вынужденно переселенных лиц.

Готов обеспечивать интернетом те модульные городки, где есть техническая возможность провести "Домашний интернет" от Киевстар.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на конец 2021 года обслуживал 26,2 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.