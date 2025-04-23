Минюст США признал, что Google нарушил антимонопольное законодательство.

Google официально признана компанией, нарушившей антимонопольное законодательство США. Корпорация проиграла затяжной судебный процесс, в котором Минюст обвинял её в монополии на рынке онлайн-поисковиков.

Сейчас дело находится на стадии обсуждения наказания, одно из предложений - отделить браузер Chrome от компании. И, как оказалось, создатели ChatGPT из OpenAI уже выразили желание его купить.

На слушаниях по делу представитель OpenAI, глава продакшена ChatGPT Ник Терли, заявил о заинтересованности в приобретении Chrome, если суд действительно обяжет Google расстаться с браузером. Об этом сообщает The Information со ссылкой на слова Терли в зале суда.

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Это заявление выглядит особенно интересно на фоне конфликта между двумя компаниями. Ранее OpenAI обращались к Google с просьбой предоставить доступ к поисковым данным для развития собственного проекта SearchGPT, но получили отказ.

Минюст настаивает, что Chrome - один из ключевых элементов монопольного контроля Google, поскольку через него компания продвигает свой поиск по умолчанию. Поэтому, по мнению регуляторов, отделение браузера поможет сломать эту систему.

Компании, нарушившие закон

Сегодня Европеский Союз оштрафовал Apple и Meta в сумме на 700 миллионов евро. Поводом послужило нарушение Закона о цифровых рынках (DMA) и незаконное подавление конкуренции компаниями.

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