Приложение получило несколько полезных функций, включая генератор изображений, блокировщик рекламы и бесплатный VPN.

Компания Opera объявила о выпуске своего передового ИИ-браузера One для устройств, работающих под управлением iOS – спустя год после релиза для компьютеров. Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер нового поколения.

Одна из главных фишек – функция Острова вкладок (Tab Islands). Она собирает все вкладки по папкам в зависимости от контекста, помогая не запутаться в них и позволяя владельцам iPhone "наслаждаться полноэкранным просмотром без отвлекающих факторов".

Обновленная карусель на главной странице теперь включает новости, результаты матчей в реальном времени и персонализированные рекомендации, гармонично сочетаясь с фоновым изображением на смартфоне. Функция Bottom Search помещает строку поиска в нижнюю часть экрана, что делает навигацию одной рукой удобнее.

Также браузер "напичкан" всевозможными ИИ-функциями. Нейросеть не только поможет с поиском в интернете, но и позволит сгенерировать изображение. Для этого используется модель Google Imagen 2: достаточно задать текстовое описание и подождать. А еще в Opera One внедрили встроенный блокировщик рекламы и бесплатный VPN.

Скачать Opera One для iPhone можно бесплатно с App Store. Версия для Mac, Windows и Linux доступна на официальном сайте разработчика.

Как уже рассказывал УНИАН, для Windows вышел веб-браузер, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Но отмечается, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

А в смартфонах Apple с выходом iOS 18 появится возможность одним касанием скрыть рекламу или вообще любой веб-элемент на сайтах в Safari. По сути, функция работает как блокировщик рекламы, хотя сама Apple избегает такого нейминга.

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