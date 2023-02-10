По начинке это обычный realme 10 Pro в версии 8+128 ГБ.

Компании Coca-Cola и realme представили тематический смартфон "кока-колы". Устройство называется realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition и является особенной версией обычного realme 10 Pro.

По начинке от базовой версии лимитированная модель не отличается. Главные фишки – тематический дизайн и комплект поставки с бонусами.

Телефон выполнен в двухцветной красно-черной расцветке, а на задней панели изображен логотип знаменитого напитка. Новинка поставляется в тематической коробке, в которой также лежат аксессуары. Например, есть наклейки, фигурка и скрепка для извлечения симки в виде бутылочной крышки.

Видео дня

Спереди установлен 6,72-дюймовый экран IPS Full HD+ с поддержкой частоты 120 Гц. За производитель отвечает Snapdragon 695, в связке с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Батарея на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Основная камера на 108 Мп. Фронталка – 16 Мп.

Среди других особенностей: настраиваемая анимация зарядки, имитирующая наполнение бутылки колы, "шипучие" обои и набор значков, которые доступны только в этой версии Realme 10 Pro. Также можно настроить оповещение со звуком открываемой бутылки.

Лимитированный смартфон поступит в продажу в Индии с 14 февраля по цене 20 999 рупий (около 9400 гривен). В Украине "колафон" скорее всего, продаваться не будет.

Подробней о Realme 10

Дуэт realme 10 Pro был представлен в ноябре 2022 года. Обе модели предлагают дизайн в духе смартфонов Honor, поддерживают 5G, оснащаются 5000 мАч с 33 Вт зарядкой в комплекте и работают на новейшей realme 4.0 на базе Android 13.

При этом старшая модель 10 Pro Plus – первая в своем ценовом сегменте с изогнутым 120-герцовым экраном. Ожидается, что оба смартфона появятся в Украине в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: