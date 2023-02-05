По начинке новинка, как ожидается, не будет отличаться от базовой версии realme 10 Pro 5G.

В сети появилось видео, которое показывает во всех сторон грядущий смартфон в стиле Coca-Cola. Модель называется realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition и будет представлена 10 февраля.

У новинки, как вы могли догадаться, очень любопытный дизайн. Так, вся задняя панель двухцветная, а справа изображен логотип Coca-Cola. При этом плоские грани сделаны в черном цвете, а круглые блоки камер с красной обводкой.

По начинке Coca-Cola Edition, как ожидается, не будет отличаться от базовой версии realme 10.

Покупатели получат 6,72 дюймовый экран с частотой 120 Гц и вырезом для передней камеры на 16 Мп. При этом одна из главных особенностей смартфона – боковые рамки толщиной всего 1 мм.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 695 с ОЗУ LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Основная камера представлена сенсором Samsung HM6 с разрешением 108 Мп. Батарея – 5000 мАч с зарядкой 33 Вт.

Сколько будет стоить "кола-смартфон", пока неизвестно. К слову, цены на стандартный Realme 10 Pro в Европе стартуют от $230.

Подробней о Realme 10 Дуэт realme 10 Pro был представлен в ноябре 2022 года. Обе модели предлагают дизайн в духе смартфонов Honor, поддерживают 5G, оснащаются 5000 мАч с 33 Вт зарядкой в комплекте и работают на новейшей realme 4.0 на базе Android 13. При этом старшая модель 10 Pro Plus – первая в своем ценовом сегменте с изогнутым 120-герцовым экраном. Ожидается, что оба смартфона появятся в Украине в ближайшее время.

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