Также специалист рассказал о функции "гибкая учетная запись".

Глобальный руководитель отдела потребительских платежей Visa Марк Нельсон считает, что в будущем пластиковая кредитная карта в вашем кошельке исчезнет, а стандартный 16-значный номер счета потеряет свою ценность. Для агентства Associated Press он рассказал, о том, как крупнейший в мире оператор изменит процесс обработки платежей в США и других странах мира в течение следующего года, передает Inc.

По его словам, самым большим изменением в США станет предоставление американцам доступа к нескольким счетам в одном банке благодаря одной банковской карте, без разницы, какой она будет (чековая, сберегательная, дебетовая или кредитная).

"За последние пять лет в сфере платежей произошло больше изменений, чем за последние 50. Поэтому вместо того, чтобы пытаться выбрать победителя, мол, вот способ, которым люди будут платить на каждом рынке, мы стараемся поддерживать все эти разные способы оплаты. Просто даем возможность выбора", - объяснил Нельсон. Видео дня

Также он рассказал, что означает функция "гибкая учетная запись". По его словам, пережитком времен является то, когда карта могла быть только одной, ведь теперь потребитель может иметь их несколько.

"Вы можете прийти в свой банк и сказать: "Эй, если эта транзакция меньше 100 долларов, я просто использую ее как дебетовую карту". И я сразу же заплачу за нее. Но если это больше 100 долларов, то положите их на мою кредитную карту. Или вы можете зайти и сказать: "Эй, я хочу заплатить за баллы следующей транзакцией, или заплатить на выплату, или заплатить криптовалютой". Это заставляет карту делать несколько вещей вместо одной", - отметил эксперт.

По его мнению, потребители уже прошли тот момент, когда им нужно было вручную вводить номер кредитной карты в каждом торговом заведении, однако визуально человек еще будет иметь пластиковую карту с 16-значным номером.

"Но когда дело доходит до электронной коммерции, вы сможете привязать несколько учетных записей к уникальной учетной записи, поэтому у вас все еще будет ваша карта Chase Sapphire с уникальным номером на ней. Больше не нужно хранить карты у продавцов. Вместо этого будет создан уникальный номер транзакции", - сообщил Нельсон.

По его словам, гибкими учетными записями уже пользуются в Японии. Для США это лишь вопрос времени, ведь банки возьмут эти функции и выяснят, как их интегрировать.

"Сегодня, если вы хотите добавить карту в магазин, вам придется вводить ее вручную. Но если вы пользуетесь телефоном, вы можете просто прикоснуться картой к телефону. И это автоматически добавит данные вашей карты в магазин. Или, скажем, вы хотите добавить карту в Apple Pay, Google Pay или Wallet. Раньше вам приходилось фотографировать ее или, возможно, вводить. Теперь вы просто прикоснетесь картой к телефону, и он автоматически добавит ее в ваш кошелек", - заверил эксперт.

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