В рейтинг попали модели Google, Samsung и даже iPhone, а вот устройствам Xiaomi места не нашлось.

В 2023 году производителям смартфонов удалось вывести бюджетные девайсы на новый уровень – большинство из них напичканы всеми необходимыми функциями за достаточно демократичный ценник. И все они хороши по-своему.

Редакторы портала Phone Arena собрали качественные смартфоны из категории "топ за свои деньги", с покупкой которых вы точно не прогадаете. Топ разделили на три группы: до 500, до 400 и до 300 долларов.

Лучшие смартфоны до $500

Google Pixel 7a – практически идеальный смартфон за свои деньги. За производительность отвечает Tensor G2, который установлен и в более дорогих Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Камера одна из лучших в своем классе, а получать обновления он будет до 2026 года.

iPhone SE (2022) – не только отличный смартфон, но и один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке. Дисплей не самый современный и не имеет высокого разрешения, зато процессор A15 Bionic по мощности значительно опережает конкурентов на Android с аналогичной ценой.

Galaxy A54 5G – у этого Samsung лучший дисплей в своем классе, мощный процессор, а фото он выдает на уровне некоторых флагманов. А еще он будет получать обновления ОС в течение 5 лет, поэтому будет актуальным еще долго. Видео дня

Лучшие смартфоны до $400

Galaxy A73 – крайне сбалансированный гаджет с большим AMOLED-экраном камерой на 108 мегапикселей и чипсетом Snapdragon 778G, которого хватит для повседневного использования и среднего гейминга.

Moto G Stylus (2023) – идеальный вариант, если вам нужен смартфон со встроенным стилусом, но при этом не нужны все "навороты", которые предлагают Galaxy S22 Ultra и S23 Ultra. Плюс, он получил мощную батарейку, которой хватит 2 дня использования.

Pixel 6a – самый выгодный "гуглофон" на рынке. Как и предшественники, он предлагает компактные габариты, яркий экран, одну из лучших камер в своем классе, которая в слепом тесте уделывает iPhone 14, топовый софт, а главное – доступный ценник.

Лучшие смартфоны до $300

OnePlus Nord N200 – этот смартфон получил современный дизайн, большой 90-герцовый экран и высокую автономность. Обозреватели назвали его отличным вариантом в качестве второго смартфона.

Moto G Power (2022) – бюджетный хит на чистом Android и с жирной батареей. Тесты показали, что он способен выдержать 16+ часов непрерывного активного пользования.

Galaxy A32 5G – если вы предпочитаете доступный смартфон от известного бренда, этот Samsung удовлетворит ваши потребности. У него плавный дисплей, большой аккумулятор и отличная фронтальная камера.

В 2023 году на рынке редко можно встретить компактный смартфон – причем, не кнопочных малышей, а полноценный "середняк" или топовый флагман. УНИАН рассказывал о лучших компактных смартфонах, которые можно купить сегодня.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на сегодняшний день. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

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